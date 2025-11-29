تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها

قالت هيئة البث ، السبت، إنَّ " أبلغت أنها إذا لم تعمل ضد فإنها ستوسع من هجماتها".

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل أوصلت رسالتها المذكورة إلى الحكومة عن طريق في الأيام الأخيرة، وأضافت: "الرسالة لحكومة أكدت أن إسرائيل ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأميركي".



وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، كشفت القناة الـ"13" الإسرائيلية أنَّ الجيش عرض على القيادة السياسية خطة لتكثيف هجماته ضدّ "حزب الله" في لبنان.



وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ " " أن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي لنزع سلاح "حزب الله" ستنتهي نهاية الشهر المُقبل، مشيرة إلى أنه "في نقاشٍ خاص مع رئيس الوزراء بنيامين ، قدّم الجيش خططاً عملياتية لتكثيف الهجمات ضد الحزب"، وأضافت: "تشيرُ تقديرات المؤسسة الدفاعية إلى أن حزب الله لن يردَّ قريباً على عملية اغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل يوم الأحد الماضي، لكن تمَّ رصدُ محاولات لتهريب أسلحة إلى لبنان".





وتترقب إسرائيل ولبنان زيارة البابا إلى لبنان اعتباراً من يوم الأحد، فيما ترصد محاولات حزب الله لتهريب أسلحة إلى لبنان، وتستعدُّ بخطط عملياتية، وفق القناة.

