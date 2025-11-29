Advertisement

لبنان

تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1448634-639000452306030618.jpg
Doc-P-1448634-639000452306030618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إنَّ "إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها".
Advertisement


وأوضحت الهيئة أن إسرائيل أوصلت رسالتها المذكورة إلى الحكومة اللبنانية عن طريق الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة، وأضافت: "الرسالة لحكومة لبنان أكدت أن إسرائيل ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأميركي".
 

وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، كشفت القناة الـ"13" الإسرائيلية أنَّ الجيش الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خطة لتكثيف هجماته ضدّ "حزب الله" في لبنان.
 

وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" أن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح "حزب الله" ستنتهي نهاية الشهر المُقبل، مشيرة إلى أنه "في نقاشٍ خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدّم الجيش خططاً عملياتية لتكثيف الهجمات ضد الحزب"، وأضافت: "تشيرُ تقديرات المؤسسة الدفاعية إلى أن حزب الله لن يردَّ قريباً على عملية اغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل يوم الأحد الماضي، لكن تمَّ رصدُ محاولات لتهريب أسلحة إلى لبنان".


وتترقب إسرائيل ولبنان زيارة البابا إلى لبنان اعتباراً من يوم الأحد، فيما ترصد تل أبيب محاولات حزب الله لتهريب أسلحة إلى لبنان، وتستعدُّ بخطط عملياتية، وفق القناة.

مواضيع ذات صلة
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
lebanon 24
30/11/2025 10:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات ديبلوماسية مرتقبة ولبنان يواجه القضم الإسرائيلي الجديد بشكوى عاجلة
lebanon 24
30/11/2025 10:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
lebanon 24
30/11/2025 10:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
lebanon 24
30/11/2025 10:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإدارة الأميركية

الحكومة اللبنانية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
02:17 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24