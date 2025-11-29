Advertisement

لبنان

بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:49
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنَّ الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا لاون الرابع عشر المقررة إلى بيروت، يوم غدٍ الأحد والتي ستستمرّ لغاية يوم الثلاثاء.
وفي وقتٍ سابق اليوم، قالت الهيئة إنَّ "إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها".


وأوضحت الهيئة أن إسرائيل أوصلت رسالتها المذكورة إلى الحكومة اللبنانية عن طريق الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة، وأضافت: "الرسالة لحكومة لبنان أكدت أن إسرائيل ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأميركي".


بدورها، كشفت القناة الـ"13" الإسرائيلية، السبت، أنَّ الجيش الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خطة لتكثيف هجماته ضدّ "حزب الله" في لبنان.


وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" أن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح "حزب الله" ستنتهي نهاية الشهر المُقبل، مشيرة إلى أنه "في نقاشٍ خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدّم الجيش خططاً عملياتية لتكثيف الهجمات ضد الحزب"، وأضافت: "تشيرُ تقديرات المؤسسة الدفاعية إلى أن حزب الله لن يردَّ قريباً على عملية اغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل يوم الأحد الماضي، لكن تمَّ رصدُ محاولات لتهريب أسلحة إلى لبنان".


وتترقب إسرائيل ولبنان زيارة البابا إلى لبنان اعتباراً من يوم الأحد، فيما ترصد تل أبيب محاولات حزب الله لتهريب أسلحة إلى لبنان، وتستعدُّ بخطط عملياتية، وفق القناة.

