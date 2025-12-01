النائب حسين الحاج حسن: حملة التهويل التي تشن على لبنان هي لتخويفنا

Advertisement

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن حملة التهويل الكبيرة التي تجري في هذه الأيام على واللبنانيين والدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها والمقاومة وبيئتها، يتولّاها العدو الصهيوني والمستكبر الأميركي وبعض الأوساط الأوروبية والعربية واللبنانية، وهي تهدف إلى ترهيبنا وتخويفنا، من أجل الوصول إلى إسقاطنا تحت ضغط هذا التهويل، علماً أننا لا نستبعد أي جنوح أو جنون للعدو ، لأنه متأصّل في همجيته وإرهابه وتفلّته من كل القواعد، ومعه وقبله وأمامه الإدارة الأميركية برئاسة " "، الذي وصفه بالأمس رئيس الأقلّية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بأنه متهوّر ومتوحّش.وخلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة في حي السلم، شدد النائب الحاج أننا معنيون أن نمكّن وحدتنا الوطنية أمام حملة التهويل الكبيرة التي تشن على لبنان، لأن أكثر نقطة ضعف يمكن للعدو أن ينفذ منها إلى لبنان واللبنانيين، هي الانقسامات القائمة في لبنان، والتي يفترض أن لا تكون حينما يكون هناك عدوان.وأشار النائب الحاج حسن إلى أن أحد المتذاكيين في لبنان قال قبل أيام "إن المشكلة القائمة حالياً من عدوان يومي على بلدنا ليس سببها وإنما السبب في الداخل اللبناني"، متسائلاً، من يشن الغارات التي تستهدف مختلف المناطق ، ومن اعتدى على الصياديين قبل يومين في الناقورة، ومن يقوم بنسف المنازل وبناء الجدران ويحتل الأرض، مع أن التقرير الأممي بالأمس وعلى لسان الناطق باسم القوات الدولية في جنوب لبنان يقول، "لم نشاهد أي خرق من قبل لبنان، بينما هناك آلاف الخروق من قبل الإسرائيلي، ولم نشاهد أي حركة في جنوب لبنان، بينما الإسرائيلي هو الذي يقوم بكل الأنشطة العسكرية في جنوب لبنان"، فيما تقرير يؤكد على المضمون نفسه، وقد نظمت جولة ميدانية قبل يومين في الجنوب ونشرت في للتأكيد أن لبنان ملتزم بالكامل، وأن العائق الوحيد أمام بسط سلطة الدولة في الجنوب بحسب الجيش اللبناني، هو الاحتلال والعدوان الصهيوني.وأضاف النائب الحاج حسن: هذا البعض المتذاكي يقول دائماً أنه مع الجيش اللبناني وخلفه ومع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وهذا إنما يؤكد أن المواقف التي يطلقها اليوم لا تتلاقى مع مواقفه السابقه، أي أنه يطلق المواقف بشكل إنتقائي، والتي تتناسب مع مصالح من يشغله أي الأميركي، وليس بحسب مصالحه ومصالح من يمثّل من اللبنانيين.وختم النائب الحاج حسن مؤكداً أن كل التهويل لا يستطيع أن يسقطنا أو يخيفنا، بل نحن ثابتون، ولدينا رؤيتنا وبرنامجنا وسياستنا واتصالاتنا، ولكل تطور موقف، ولذلك علينا أن نحتفظ بثقتنا بالله أولاً وآخراً، ولنؤكد على صبرنا وثباتنا، ولنحافظ على وحدتنا الوطنية، وليعلم جميعنا وخصوصاً أبناء بيئة ، أننا على الحق، وما دمنا على الحق، فإننا لا نبالي لكل التهويل والتخويف، ونتوكل على ربنا وما لدينا من قدرات وعلى ما لدى شعبنا وبيئتنا من ثبات وإرادة وعزيمة.