فادي كرم: لوضع خطة سير تحد من السرعة على طرق الكورة

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب كرم الى وضع خطة سير تحد من السرعة على طرق ، وقال في بيان: "مع تكاثر حوادث السير على طرق الكورة وصدم المواطنين المتجوّلين أتوجه لمفرزة سير الكورة وللبلديات لوضع خطة سير تحد من السرعة على الطرق المُكتظة بالمواطنين والسيارات، وتكثيف نشر ارشادات السير تجنّباً للحوادث. كفى خسارة لاهلنا واحبائنا الناتجة عن إهمال السائقين وفقدانهم للحسّ بالمسؤولية".

