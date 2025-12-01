Advertisement

لبنان

فادي كرم: لوضع خطة سير تحد من السرعة على طرق الكورة

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1449274-639001849868481826.jpg
Doc-P-1449274-639001849868481826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي كرم الى وضع خطة سير تحد من السرعة على طرق الكورة، وقال في بيان: "مع تكاثر حوادث السير على طرق الكورة وصدم المواطنين المتجوّلين أتوجه لمفرزة سير الكورة وللبلديات لوضع خطة سير تحد من السرعة على الطرق المُكتظة بالمواطنين والسيارات، وتكثيف نشر ارشادات السير تجنّباً للحوادث. كفى خسارة لاهلنا واحبائنا الناتجة عن إهمال السائقين وفقدانهم للحسّ بالمسؤولية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
lebanon 24
01/12/2025 14:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
lebanon 24
01/12/2025 14:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
lebanon 24
01/12/2025 14:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع اتحاد بلديات الكورة وشركة السبع لمناقشة خطة تشغيل المقالع
lebanon 24
01/12/2025 14:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الدكتور فادي

فادي كرم

الجمهوري

نائب ال

جمهورية

الكورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24