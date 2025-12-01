Advertisement

لبنان

أبي رميا: لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:36
كتب النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على منصة "إكس": "لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا.... أن أقف في حضرة خليفة بطرس، بالقرب من ضريح القديس شربل،  لحظة نعمة وسلام". 
 تابع: "وجوده بيننا، قرب ضريح القديس شربل، علامة رجاء، وصلاة من أجل لبنان، بلد الجمال والقداسة رغم التحديات التي نعيشها. أحيي أهالي قضاء جبيل الذين تحدوا العوامل الطبيعية والجو الماطر وشاركوا بكثافة في ملاقاة الحبر الاعظم". 


