أبي رميا: لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا

لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا.... أن أقف في حضرة خليفة بطرس، بالقرب من ضريح القديس شربل، لحظة نعمة وسلام.

وجوده بيننا، قرب ضريح القديس شربل، علامة رجاء، وصلاة من أجل لبنان، بلد الجمال والقداسة رغم التحديات التي نعيشها.

أحيي أهالي قضاء…