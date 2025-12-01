Advertisement

لبنان

عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1449360-639001936978079499.jpg
Doc-P-1449360-639001936978079499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، تحدّثت في تقرير لها، عن الحشود والتعزيزات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة في جنوب لبنان، ما يُنذر باشتعال الصراع بين بيروت وتل أبيب.
Advertisement
 
وقالت "معاريف" في تقريرها: "ما دام حزب الله وإيران وإسرائيل يحددون وضع الساحة، فإن الحرب المُقبلة ليست مجرد سيناريو نظري، بل احتمال ينتظر الانفجار المناسب".

وتقول الصحيفة: "في إسرائيل، اعتاد الناس على اعتبار الجبهة الجنوبية علامة على الحرب. أي أن حدوث أي عملية في غزة، أو اشتباكات في القطاع، تدفع إسرائيل نحو حالة تأهب".

وأضاف: "بالنظر شمالًا يتم اكتشاف صورة معقدة، ففي الوقت الذي لا تغيب فيه أنظار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن الساحة اللبنانية لحظة واحدة، تجري هناك في صمت ظاهري عملية إعادة بناء قدرات حزب الله، الذي رغم تضرره بشدة، لكنه لا ينهار بل على العكس، يتعافى ويتعافى".

وتابعت الصحيفة الإسرائيليّة: "بعد حرب لبنان الثانية، ساد شعور في إسرائيل بأن حزب الله تلقى ضربة قاصمة، لكن الزمن أثبت عكس ذلك. ومنذ ذلك الحين، يعمل التنظيم بطريقة شبه صناعية: خطوط إمداد من سوريا، ودعم إيراني، وموطئ قدم في جنوب لبنان، وتراكم قوة صاروخية قادرة على ضرب عمق إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الأمر لا يقتصر على الصواريخ فحسب، بل يشمل أيضًا الاستخبارات، وهيكلية عسكرية حكومية، والقدرة على شن حرب طويلة الأمد".

ولفتت إلى أن "إسرائيل تلعب لعبة حساسة ضد حزب الله تتمثل في: ضربات دقيقة، اغتيالات مركزة، نشاط استخباراتي، وضبط الأضرار بحيث لا تؤدي إلى حرب شاملة".

واستدركت الصحيفة بالإشارة إلى أن "هذا الواقع مُجدٍ بالنسبة إلى حزب الله، فهو يُمكّنه من تنظيم نفسه، وفهم أنماط عمل إسرائيل، والأهم من ذلك، من وضع قدم أمام الأخرى وانتظار اللحظة المناسبة".

وتساءلت "معاريف": "هل يسعى حزب الله إلى الحرب؟"، وأجابت: "ليس بالضرورة، لبنان في حالة انهيار اقتصادي، وصموده الاجتماعي أضعف من أي وقت مضى، وقد تُحوِّل حملة عسكرية واسعة البلاد إلى شرخ لا يُشفى. ولا يريد حزب الله أن يُحمِّله الشارع اللبناني مسؤولية كارثة أخرى".

ورأت الصحيفة أنه "رغم التحليلات الإعلامية، لا تسعى إسرائيل إلى صراع شامل في الشمال، فهي تعلم أن الثمن سيكون باهظًا على الحدود، وفي الجبهة الداخلية، وفي الاقتصاد، وأن القرار غير مضمون.

في المقابل، أكدت أنه "ما دام الحزب ينشر صواريخه في مناطق مدنية وينشئ بنية تحتية تحت الأرض، فلن تتمكن إسرائيل من السماح له بتحويل هذا إلى روتين استراتيجي". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماذا قالت صحيفة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتّحدة؟
lebanon 24
01/12/2025 14:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
lebanon 24
01/12/2025 14:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
lebanon 24
01/12/2025 14:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
lebanon 24
01/12/2025 14:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
06:47 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24