لبنان

الرياشي: لبنان أقوى مما يظنّ البعض والحوار طريق السلام الحقيقي

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:51
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي أن لبنان أقوى مما يظن البعض، وأن منطقة الشرق الأوسط تتجه نحو الاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أن النزاعات الحالية تمثل "المخاض الذي يسبق الولادة".
ورأى الرياشي في حديث عبر "لبنان الحرّ" أنه لا خطر من اندلاع حرب مباشرة بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر، موضحاً أن الحرب الإسرائيلية على لبنان مستمرة، لكن التصعيد العسكري لن يحدث بالضرورة بعد الزيارة، لأن "بنيامين نتنياهو لا يستطيع استثمارها داخلياً".

وشدد على أن الحوار هو المدخل الأساسي لأي سلام، قائلاً: "لماذا لا نختصر الطريق ونذهب مباشرة إلى الحوار"، مؤكداً أن قيام الدولة الحقيقية مرتبط بحلّ قضية السلاح غير الشرعي بطريقة حازمة ونهائية.

ودعا الرياشي حزب الله إلى مواجهة الواقع قائلاً: "لبنان خسر الحرب أمام إسرائيل، وإيران تتاجر بالدم اللبناني"، داعياً الحكومة إلى تطبيق قراراتها بشأن حصر السلاح لمنع أي ذريعة لإسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها.

وعن زيارة البابا، اعتبر الرياشي أن قداسة البابا لاوون خبير في جذب السلام وتحقيق خطوات استراتيجية إيجابية، مشيراً إلى أن زيارته تحمل رسالة واضحة بأن لبنان لا يمكن أن يبقى مهملاً في مسار السلام الإقليمي والدولي.
