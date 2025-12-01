21
الرياشي: لبنان أقوى مما يظنّ البعض والحوار طريق السلام الحقيقي
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:51
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي أن
لبنان
أقوى مما يظن البعض، وأن منطقة
الشرق الأوسط
تتجه نحو الاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أن النزاعات الحالية تمثل "المخاض الذي يسبق الولادة".
ورأى الرياشي في حديث عبر "لبنان الحرّ" أنه لا خطر من اندلاع حرب مباشرة بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر، موضحاً أن الحرب
الإسرائيلية
على لبنان مستمرة، لكن التصعيد العسكري لن يحدث بالضرورة بعد الزيارة، لأن "
بنيامين
نتنياهو
لا يستطيع استثمارها داخلياً".
وشدد على أن الحوار هو المدخل الأساسي لأي سلام، قائلاً: "لماذا لا نختصر الطريق ونذهب مباشرة إلى الحوار"، مؤكداً أن قيام الدولة الحقيقية مرتبط بحلّ قضية السلاح غير الشرعي بطريقة حازمة ونهائية.
ودعا الرياشي
حزب الله
إلى مواجهة الواقع قائلاً: "لبنان خسر الحرب أمام
إسرائيل
، وإيران تتاجر
بالدم
اللبناني"، داعياً الحكومة إلى تطبيق قراراتها بشأن حصر السلاح لمنع أي ذريعة لإسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها.
وعن زيارة البابا، اعتبر الرياشي أن قداسة البابا لاوون خبير في جذب السلام وتحقيق خطوات استراتيجية إيجابية، مشيراً إلى أن زيارته تحمل رسالة واضحة بأن لبنان لا يمكن أن يبقى مهملاً في مسار السلام الإقليمي والدولي.
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
01/12/2025 14:38:59
سعد: الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية
سعد: الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية
01/12/2025 14:38:59
الحواط: أمام لبنان اليوم فرصة حقيقية لدولة السلام والاستقرار
الحواط: أمام لبنان اليوم فرصة حقيقية لدولة السلام والاستقرار
01/12/2025 14:38:59
الرئيس الفنزويلي: السلام الحقيقي في غزة لن يتحقق إلا بتنفيذ العدالة بشأن الجرائم والإبادة الجماعية
الرئيس الفنزويلي: السلام الحقيقي في غزة لن يتحقق إلا بتنفيذ العدالة بشأن الجرائم والإبادة الجماعية
01/12/2025 14:38:59
بالفيديو: حشود تنتظر مرور موكب البابا إلى ساحة الشهداء
بالفيديو: حشود تنتظر مرور موكب البابا إلى ساحة الشهداء
07:31 | 2025-12-01
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
07:13 | 2025-12-01
هكذا سيكون برنامج اللقاء التاريخي للبابا لاوون مع شباب لبنان في بكركي
هكذا سيكون برنامج اللقاء التاريخي للبابا لاوون مع شباب لبنان في بكركي
07:11 | 2025-12-01
زيارة البابا لضريح القديس شربل تخلّد بالفن… هدية من جمعية محترف راشيا (صورة)
زيارة البابا لضريح القديس شربل تخلّد بالفن… هدية من جمعية محترف راشيا (صورة)
07:07 | 2025-12-01
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
07:00 | 2025-12-01
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
