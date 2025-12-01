21
لبنان
بري التقى رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
، رئيس اللجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ
بيروت
مروان النفّي وأعضاء
مجلس الإدارة
في زيارة بروتوكولية، بمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة لادارة مرفأ بيروت.
كما التقى
بري
رئيس مجلس
إدارة المصرف
التجاري السوري اللبناني نهلا النملي، في حضور النائب السابق
نوار الساحلي
.
