زيارة البابا لضريح القديس شربل تخلّد بالفن… هدية من جمعية محترف راشيا (صورة)

أعلنت أن رئيسها، الرسام ، أهدى لوحة فنية للبابا خلال زيارته في عنايا، تصويرًا للمغارة التي كان يتعبد فيها القديس في بقاعكفرا – قضاء بشري.وأوضح أن اللوحة جاءت مواكبة للزيارة التاريخية لقداسة البابا إلى ، معبّرة عن معاني النسك والإيمان التي جسدها البابا، وخاصة خلال زيارته ضريح القديس شربل. وقال: "أحببت تجسيد المغارة التي اختارها القديس للعبادة والتأمل، بعيدًا عن زخرفات الحياة وملذاتها، محبة لله وممارسة للتقوى"، مضيفًا: "ومن هذا المنطلق أهدي هذه اللوحة لقداسة البابا، الذي رفّع بزيارته مزار القديس شربل إلى مستوى الإيمان العالمي".