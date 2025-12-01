21
لبنان
زيارة البابا لضريح القديس شربل تخلّد بالفن… هدية من جمعية محترف راشيا (صورة)
Lebanon 24
01-12-2025
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
جمعية محترف راشيا
أن رئيسها، الرسام
شوقي دلال
، أهدى لوحة فنية للبابا
لاوون
الرابع عشر
خلال زيارته
ضريح
القديس شربل
في عنايا، تصويرًا للمغارة التي كان يتعبد فيها القديس في بقاعكفرا – قضاء بشري.
وأوضح
دلال
أن اللوحة جاءت مواكبة للزيارة التاريخية لقداسة البابا إلى
لبنان
، معبّرة عن معاني النسك والإيمان التي جسدها البابا، وخاصة خلال زيارته ضريح القديس شربل. وقال: "أحببت تجسيد المغارة التي اختارها القديس للعبادة والتأمل، بعيدًا عن زخرفات الحياة وملذاتها، محبة لله وممارسة للتقوى"، مضيفًا: "ومن هذا المنطلق أهدي هذه اللوحة لقداسة البابا، الذي رفّع بزيارته مزار القديس شربل إلى مستوى الإيمان العالمي".
