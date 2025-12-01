Advertisement

لبنان

زيارة البابا لضريح القديس شربل تخلّد بالفن… هدية من جمعية محترف راشيا (صورة)

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:07
أعلنت جمعية محترف راشيا أن رئيسها، الرسام شوقي دلال، أهدى لوحة فنية للبابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته ضريح القديس شربل في عنايا، تصويرًا للمغارة التي كان يتعبد فيها القديس في بقاعكفرا – قضاء بشري.
وأوضح دلال أن اللوحة جاءت مواكبة للزيارة التاريخية لقداسة البابا إلى لبنان، معبّرة عن معاني النسك والإيمان التي جسدها البابا، وخاصة خلال زيارته ضريح القديس شربل. وقال: "أحببت تجسيد المغارة التي اختارها القديس للعبادة والتأمل، بعيدًا عن زخرفات الحياة وملذاتها، محبة لله وممارسة للتقوى"، مضيفًا: "ومن هذا المنطلق أهدي هذه اللوحة لقداسة البابا، الذي رفّع بزيارته مزار القديس شربل إلى مستوى الإيمان العالمي".
 
