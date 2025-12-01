Advertisement

لبنان

هكذا سيكون برنامج اللقاء التاريخي للبابا لاوون مع شباب لبنان في بكركي

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:11
Doc-P-1449376-639001953801617372.jpg
Doc-P-1449376-639001953801617372.jpg photos 0
وزعت اللجنة المنظمة للقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع الشبيبة في ساحة الصرح البطريركي – بكركي برنامج اللقاء.
للمزيد من التفاصيل، الرجاء الضغط هنا:
البابا لاوون الرابع عشر

اللجنة المنظمة

لجنة المنظمة

الرابع عشر

شبيبة

لاوون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24