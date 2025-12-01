Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1449377-639001956363583794.png
Doc-P-1449377-639001956363583794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، الأسبوع المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
Advertisement
 
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، فإنّ زيارة زامير تأتي بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان سلسلة لقاءات أمنية رفيعة المستوى تتناول ملفات حساسة على صعيد الأمن الإقليمي

وتشمل المباحثات تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومستوى التنسيق الأمني بين تل أبيب وواشنطن، إضافة إلى ملف لبنان ومناقشة "عدم الرضا الإسرائيلي والأميركي عن وتيرة تفكيك قدرات حزب الله". (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف مسؤول أميركيّ عن لبنان؟ هذه كواليس موقف واشنطن
lebanon 24
01/12/2025 16:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحرب في لبنان... ماذا قال مسؤولٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
01/12/2025 16:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة
lebanon 24
01/12/2025 16:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
lebanon 24
01/12/2025 16:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

هيئة الأركان المشتركة

رئيس أركان الجيش

الأمن الإقليمي

يسرائيل هيوم

هيئة الأركان

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2025-12-01
09:23 | 2025-12-01
09:20 | 2025-12-01
09:14 | 2025-12-01
09:00 | 2025-12-01
08:56 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24