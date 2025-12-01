Advertisement

لبنان

مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ دبلوماسيّاً أوروبيّاً تحدّث عن ساعة الصفر لهجوم إسرائيل على إيران، قائلًا إنها "لن تتجاوز الـ12 شهراً المقبلة"، ما يعني نشوبها خلال عام 2026.
وأضاف المسؤول لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تُمارس ضغوطًا على إسرائيل في الوقت الراهن لإرجاء الهجوم".
 
وأشار إلى أنّ "واشنطن لن تمنح تل أبيب ضوءًا أخضر في هذا الشأن، خوفًا من تداعياته على تطبيق خطة قطاع غزة، لكنها لن تعارض ضرب إيران، بعد تجاوز هذه المرحلة".

وتابع: "لم يستخلص المرشد الإيرانيّ علي خامنئي أي دروس من حرب الـ12 يومًا الأخيرة، وما زال الإيرانيون يضاعفون جهود التسلح"، ورأى أنّ "هذا الأمر مأساويّ ويضرّ الإيرانيين والمنطقة بأسرها".

وبشأن الجبهة اللبنانية، وخصوصاً بعد اغتيال رئيس أركان "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي، قال المسؤول الأوروبي: "لا شك أننا لا نريد اندلاع حرب جديدة في لبنان، لكن الجيش اللبناني لم يحرز تقدمًا ملموسًا إزاء إشكالية نزع سلاح "حزب الله"، وهناك محاولات تثير غضب إسرائيل، ومن بينها: مناورات "الحزب" للاستيلاء على مواقع في جنوب لبنان، وتهديد مستوطنات الشمال الإسرائيلي، ويعطي ذلك الحق في حرية التصرف الإسرائيلي". (ارم نيوز)
 
 
 
