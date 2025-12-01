مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان



ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ دبلوماسيّاً أوروبيّاً تحدّث عن ساعة الصفر لهجوم على ، قائلًا إنها "لن تتجاوز الـ12 شهراً المقبلة"، ما يعني نشوبها خلال عام 2026.وأضاف المسؤول لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ تُمارس ضغوطًا على إسرائيل في الوقت الراهن لإرجاء الهجوم".

وأشار إلى أنّ " لن تمنح تل أبيب ضوءًا أخضر في هذا الشأن، خوفًا من تداعياته على تطبيق خطة قطاع غزة، لكنها لن تعارض ضرب إيران، بعد تجاوز هذه المرحلة".



وتابع: "لم يستخلص المرشد الإيرانيّ علي خامنئي أي دروس من حرب الـ12 يومًا الأخيرة، وما زال الإيرانيون يضاعفون جهود التسلح"، ورأى أنّ "هذا الأمر مأساويّ ويضرّ الإيرانيين والمنطقة بأسرها".



وبشأن الجبهة ، وخصوصاً بعد اغتيال رئيس أركان " " هيثم علي الطبطبائي، قال المسؤول : "لا شك أننا لا نريد اندلاع حرب جديدة في ، لكن الجيش اللبناني لم يحرز تقدمًا ملموسًا إزاء إشكالية نزع سلاح "حزب الله"، وهناك محاولات تثير غضب إسرائيل، ومن بينها: مناورات "الحزب" للاستيلاء على مواقع في جنوب لبنان، وتهديد مستوطنات ، ويعطي ذلك الحق في حرية التصرف الإسرائيلي". (ارم نيوز)