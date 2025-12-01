Advertisement

لبنان

ملف لبنان يدخل محادثات "نتنياهو–ترمب"… واشنطن تراقب

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:36
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب تناولت بشكل مباشر طلب العفو الذي تقدّم به نتنياهو، وسط تقديرات بأن زيارته المرتقبة إلى واشنطن قد تتم هذا الشهر، لكن ليس الأسبوع المقبل.
ونقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطّلع أنّ الجانبين تطرّقا إلى ملفات إقليمية أساسية، مع تركيز على تطورات غزة وسوريا ولبنان وإيران.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسؤولاً أميركياً أبلغ نتنياهو بوضوح أنّ واشنطن طلبت منه وقف ما يقوم به في سوريا، في إشارة إلى نشاطه العسكري هناك.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله إنّ سوريا لا تريد مشكلات مع إسرائيل، لكن نتنياهو يرى مؤشرات مقلقة في كل مكان، في تعبير عن اتساع الفجوة بين القراءة الأميركية والقراءة الإسرائيلية للوضع الميداني.
