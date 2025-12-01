ملف لبنان يدخل محادثات "نتنياهو–ترمب"… واشنطن تراقب

Advertisement

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ المحادثات بين والرئيس الأميركي ترمب تناولت بشكل مباشر طلب العفو الذي تقدّم به ، وسط تقديرات بأن زيارته المرتقبة إلى قد تتم هذا الشهر، لكن ليس الأسبوع المقبل.ونقلت شبكة إن عن مصدر مطّلع أنّ الجانبين تطرّقا إلى ملفات إقليمية أساسية، مع تركيز على تطورات غزة وسوريا ولبنان وإيران.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسؤولاً أميركياً أبلغ نتنياهو بوضوح أنّ واشنطن طلبت منه وقف ما يقوم به في ، في إشارة إلى نشاطه العسكري هناك.كما نقلت القناة 12 عن مسؤول أميركي قوله إنّ سوريا لا تريد مشكلات مع ، لكن نتنياهو يرى مؤشرات مقلقة في كل مكان، في تعبير عن اتساع الفجوة بين القراءة الأميركية والقراءة الإسرائيلية للوضع الميداني.