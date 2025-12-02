23
لبنان
الدموع لم تفارق عينيها.. رئيسة جمعية راهبات الصليب للبابا لاوون: أنتم أب المنسيين والمهمشين
Lebanon 24
02-12-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت رئيسة جمعية راهبات
الصليب
الأم
ماري مخلوف
بالبابا
لاوون
الرابع عشر
الذي يزور الدير في
جل الديب
قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم".
وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار
مؤسسات الدولة
؟ كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".
وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".
وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين".
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
Lebanon 24
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
01:09 | 2025-12-02
02/12/2025 01:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
05:48 | 2025-12-02
02/12/2025 05:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا
Lebanon 24
الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا
05:47 | 2025-12-02
02/12/2025 05:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
05:36 | 2025-12-02
02/12/2025 05:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
05:26 | 2025-12-02
02/12/2025 05:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
