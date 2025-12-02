الدموع لم تفارق عينيها.. رئيسة جمعية راهبات الصليب للبابا لاوون: أنتم أب المنسيين والمهمشين

Advertisement

رحّبت رئيسة جمعية راهبات الأم بالبابا الذي يزور الدير في قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم".وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار ؟ كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين".