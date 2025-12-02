Advertisement

لبنان

الدموع لم تفارق عينيها.. رئيسة جمعية راهبات الصليب للبابا لاوون: أنتم أب المنسيين والمهمشين

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1449781-639002630878406293.png
Doc-P-1449781-639002630878406293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

رحّبت رئيسة جمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف بالبابا لاوون الرابع عشر الذي يزور الدير في جل الديب قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم".
Advertisement

وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة؟  كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".

وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".

وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين".
مواضيع ذات صلة
رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: أنتم اب المنسيين والمهمشين
lebanon 24
02/12/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين
lebanon 24
02/12/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة كيف تستمر بلا دعم ومع ذلك نشرع الأبواب أوسع
lebanon 24
02/12/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير راهبات الصليب في جل الديب
lebanon 24
02/12/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24

البابا لاوون الرابع عشر

مؤسسات الدولة

الرابع عشر

إعلان أبو

جل الديب

الكنيست

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2025-12-02
05:48 | 2025-12-02
05:47 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:26 | 2025-12-02
05:25 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24