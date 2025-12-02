Advertisement

لبنان

بالصورة: هدايا رمزية من راهبات دير الصليب إلى قداسة البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:51
قدّمت راهبات دير الصليب في جلّ الديب مجموعة من الهدايا الرمزية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته إلى المستشفى، تعبيرًا عن محبتهن وتقديرهن لبركته الأبوية.
وقدمت الأم الرئيسة ماري مخلوف للبابا أيقونة للطوباوي أبونا يعقوب، تحمل شعاره الشهير: "يا صليب الرب يا حبيب القلب"، كرمز للإيمان والوفاء للرسالة الروحية التي يجسدها الدير.
 
 
