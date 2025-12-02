Advertisement

لبنان

تحية للمؤمنين قبل توجه البابا إلى المطار

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1449934-639002780300192179.png
Doc-P-1449934-639002780300192179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه في هذه الأثناء البابا لاوون الرابع عشر من  الواجهة البحرية، الى مطار رفيق الحريري الدولي، بعد انتهاء القداس الآلهي وأدى الصلاة أمام أيقونة للسيدة العذراء، وحيا المؤمنين الحاضرين الذين لوحوا مودعين بالأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يوجه التحية الأخيرة إلى الحضور في مطار بيروت
lebanon 24
02/12/2025 15:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موكب رئيس الجمهورية يتوجه إلى المطار لاستقبال البابا (فيديو)
lebanon 24
02/12/2025 15:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو- البابا يبارك المؤمنين في واجهة بيروت البحرية
lebanon 24
02/12/2025 15:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُصافح المؤمنين داخل دير راهبات الصليب
lebanon 24
02/12/2025 15:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

البابا لاوون الرابع عشر

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

رفيق الحريري

الرابع عشر

الفاتيكان

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
08:23 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24