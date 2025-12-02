شقير يهنئ دولة الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ54

Advertisement

كتب رئيس ورئيس "تجمع كلنا " الوزير السابق على حسابه عبر منصة "إكس":"أطيب التهاني القلبية لدولة ، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، ذكرى قيام الاتحاد عام 1971. ونعبّر في هذه المناسبة، عن فخرنا واعتزازنا بدولة وإنجازاتها الاستثنائية، وتجربتها الريادية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. ولا يفوتنا في هذا اليوم الوطني أن نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات على علاقتها الأخوية المميّزة مع ، وعلى وقوفها الدائم إلى جانبه، واحتضانها عشرات آلاف اللبنانيين بمحبة واحترام كبيرين. نتمنّى لدولة الإمارات الشقيقة دوام الاستقرار والتقدّم والازدهار، ولشعبها العزيز المزيد من الخير والرخاء. كل عام ودولة الإمارات وشعبها بألف خير".