لبنان

شقير يهنئ دولة الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ54

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:28
Doc-P-1449995-639002861931230101.png
Doc-P-1449995-639002861931230101.png photos 0
كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "إكس":
"أطيب التهاني القلبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، ذكرى قيام الاتحاد عام 1971. ونعبّر في هذه المناسبة، عن فخرنا واعتزازنا بدولة الإمارات وإنجازاتها الاستثنائية، وتجربتها الريادية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. ولا يفوتنا في هذا اليوم الوطني العزيز أن نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات على علاقتها الأخوية المميّزة مع لبنان، وعلى وقوفها الدائم إلى جانبه، واحتضانها عشرات آلاف اللبنانيين بمحبة واحترام كبيرين. نتمنّى لدولة الإمارات الشقيقة دوام الاستقرار والتقدّم والازدهار، ولشعبها العزيز المزيد من الخير والرخاء. كل عام ودولة الإمارات وشعبها بألف خير".
