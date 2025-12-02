21
في بلدة طيرفلسيه.. ماذا طلبت "الميكانيزم" من الجيش؟
Lebanon 24
02-12-2025
|
09:56
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ لجنة "الميكانيزم" طلبت من الجيش إبعاد جرافة، من موقع ركام المنتزه الذي دمّره الطيران الحربيّ الإسرائيليّ قبل أيّام، في بلدة طيرفلسيه.
الجيش في مواجهة التوغلات الاسرائيلية و "الميكانيزم" أمام اختبار الجدية
"الميكانيزم" تنتقل إلى مسار منهجي ورسمي وتشيد باحترافية الجيش
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان استهدفتا بلدة طيرفلسية جنوب لبنان
لا توافق في اجتماع "الميكانيزم" والجيش اعلن رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين
شكر من الحجار إلى الأجهزة الأمنية
كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
