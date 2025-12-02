Advertisement

لبنان

في بلدة طيرفلسيه.. ماذا طلبت "الميكانيزم" من الجيش؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 09:56
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لجنة "الميكانيزم" طلبت من الجيش إبعاد جرافة، من موقع ركام المنتزه الذي دمّره الطيران الحربيّ الإسرائيليّ قبل أيّام، في بلدة طيرفلسيه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24