في بلدة طيرفلسيه.. ماذا طلبت "الميكانيزم" من الجيش؟

أفادت مندوبة " "، أنّ لجنة "الميكانيزم" طلبت من الجيش إبعاد جرافة، من موقع ركام المنتزه الذي دمّره الطيران الحربيّ الإسرائيليّ قبل أيّام، في بلدة طيرفلسيه.

