800 دولار للمعلم و8000 دولار لمستشار الوزيرة

كتبت" الاخبار": في حين يبلغ متوسط راتب الأستاذ في التعليم الرسمي 800 دولار، يتقاضى قسم كبير من مستشاري وزيرة التربية ريما كرامي رواتب تصل إلى أكثر من 8000 دولار، وفق تنفيعات وعقود استشارية وهميّة تبرم مع جهات دولية مانحة كاليونيسف واليونيسكو وغيرهما، علماً أن بعض هؤلاء المستشارين لم يكونوا يتقاضون أكثر من 1500 دولار في أعمال سابقة.