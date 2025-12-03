نتيجة ماس كهربائي مفاجئ... احتراق سيارة على طريق عام شكا - كفرحزير (صور)

Advertisement

وسارع عدد من المواطنين المارين إلى التدخل والمساهمة في إخماد الحريق قبل امتداده، ما ساهم في الحد من الأضرار.واقتصرت الخسائر على أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.