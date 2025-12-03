Advertisement

لبنان

نتيجة ماس كهربائي مفاجئ... احتراق سيارة على طريق عام شكا - كفرحزير (صور)

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1450534-639003979600228892.jpeg
Doc-P-1450534-639003979600228892.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت النيران في سيارة مرسيدس تعود للمواطن (أ. م.) من مدينة زغرتا، على طريق عام شكا - كفرحزير، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وسارع عدد من المواطنين المارين إلى التدخل والمساهمة في إخماد الحريق قبل امتداده، ما ساهم في الحد من الأضرار.

واقتصرت الخسائر على أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.














































مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إحتراق سيارة نتيجة ماس كهربائي عند دوار شاتيلا ولا يوجد اي استهداف
lebanon 24
04/12/2025 01:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. احتراق سيارة بسبب ماس كهربائي (فيديو)
lebanon 24
04/12/2025 01:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتيجة ماسٍ كهربائي... احتراق خيمة للنازحين في هذه المنطقة (صور)
lebanon 24
04/12/2025 01:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق كفرحزير باتجاه شكا
lebanon 24
04/12/2025 01:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

مرسيدس

الماري

لبنان

زغرتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2025-12-03
16:42 | 2025-12-03
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24