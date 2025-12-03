Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. اشتباكات بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدّرات

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1450540-639003991025487078.jpg
Doc-P-1450540-639003991025487078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباكات في منطقة المريجة بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومجموعة من مروّجي المخدّرات، ما أدّى إلى إصابة أحد المروّجين وضبط كمية كبيرة من المخدّرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اشتباكات في منطقة المريجة بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدرات
lebanon 24
04/12/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
lebanon 24
04/12/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان.. هذا ما ضبط معه
lebanon 24
04/12/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مروّج مخدرات... أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود
lebanon 24
04/12/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

لبنان 24

المريجة

المري

بيرة

دوري

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2025-12-03
16:42 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24