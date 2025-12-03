18
لبنان
في هذه البلدة.. اشتباكات بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدّرات
Lebanon 24
03-12-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" عن وقوع اشتباكات في منطقة
المريجة
بين دورية من استقصاء
جبل لبنان
ومجموعة من مروّجي المخدّرات، ما أدّى إلى إصابة أحد المروّجين وضبط كمية كبيرة من المخدّرات.
