لبنان

جلسة حكومية عادية في القصر الجمهوري ولبنان امام "مرحلة سياسية جديدة"

Lebanon 24
03-12-2025 | 22:12
تعقد الحكومة اليوم جلسة عادية في القصر الجمهوري أبرز ما على جدول أعمالها عرض قائد الجيش لتقرير القيادة الثالث حول تطبيق قرار حصرية السلاح جنوبي الليطاني. وبحسب المعلومات فإن «العماد رودولف هيكل سيؤكد خلال مطالعته التزامه بمهلة نهاية العام لحصر السلاح جنوب النهر، على أن تتم معالجة السلاح المصادر خلال مهلة شهرين او ٣، مع تشديده على أن لبنان يكون قد نفذ التزاماته مقابل مواصلة اسرائيل احتلال أراض لبنانية وخرقها شبه اليومي للسيادة اللبنانية».
وكتبت" الشرق الاوسط": يقف جنوب لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة بتكليف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة الأميركية المحامي سيمون كرم، ترؤس وفد لبنان للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ومشاركته في اجتماعها الذي عُقد الأربعاء في الناقورة، إلى جانب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وأورتاغوس ستمثل بلادها في اللقاءات التي تعقدها بعثة الأمم المتحدة على مستوى السفراء الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في بيروت، الجمعة، مع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية جوزف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام)، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قبل أن تنتقل في اليوم التالي إلى الجنوب للقاء لجنة الـ«ميكانيزم» وقيادة «يونيفيل».
وعلم من مصادر وزارية بأن تكليف عون لكرم، ترؤس الوفد اللبناني، جاء بالتنسيق مع رئيسي الحكومة نواف سلام والمجلس النيابي نبيه بري بتفويض من حليفه «حزب الله». وقالت إنه تريث في الإعلان عن تكليفه قبل حصوله على ضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بعدم توسعتها للحرب.
وكشفت عن أن عون أحاط أورتاغوس علماً بتكليف كرم قبل توجّهها لتل أبيب للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس. ولفتت إلى أنه استبق الإعلان عن تكليفه بالتواصل مباشرة مع واشنطن لضمان استعدادها لتوفير الضمانات لضبط أداء إسرائيل ومنعها من توسعتها للحرب من دون أن توقف خروقها، على ألاّ تخرج عمّا هو قائم حالياً.

وقالت المصادر إن أهمية تكليف كرم تكمن في أن عون أمّن الغطاء السياسي لهذه المهمة لقطع الطريق على المزايدات الشعبوية، وتحديداً من «حزب الله»، وهذا ما تحقق من خلال تواصله معه، بالتوازي مع الدور الذي لعبه بري باستبعاده توسعة الحرب قبل الإعلان الرسمي بتكليفه.
وتوقفت أمام الزيارة التاريخية للبابا ليو الرابع عشر للبنان، واصفة إياها بأنها أسهمت بتنعيم المواقف، وجاءت الاستقبالات الشعبية التي أحاطت زيارته بمثابة استفتاء شعبي عبّر عنه عشرات الألوف من اللبنانيين الذين يُنشدون السلام وعودة الاستقرار للبنان.
وأكدت أن أصدقاء لبنان على المستويين الدولي والعربي، أُحيطوا علماً بتكليف كرم، بناءً لرغبة لبنان باستحداث خرق لتحريك المفاوضات وتفعيلها لإلزام إسرائيل، وبوساطة الولايات المتحدة ترؤسها الـ«ميكانيزم»، بوقف الأعمال العدائية، شرط أن تبقى المفاوضات تحت سقف تعبيد الطريق لتطبيق الـ1701 مشروطاً ببسط سلطة الدولة على أراضيها. وقالت إن تكليفه يعني حكماً بأن لبنان استبق وصول البعثة الأممية، واضعاً بعهدتها تجاوبه مع رغبة المجتمع الدولي في التفاوض السلمي مع إسرائيل تطبيقاً لحصرية السلاح.
 
