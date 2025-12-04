Advertisement

لبنان

القوات "تستبدل الوجوه"

خاص "لبنان 24"

04-12-2025 | 01:30
على خُطى أحزاب أخرى، تتجه "القوات اللبنانية" إلى إجراء تغييرات داخل صفوفها تشمل عددًا من الوجوه النيابية الحالية تمهيدًا للانتخابات المقبلة. وتشير أوساط مطلعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة داخلية تهدف إلى ضخ دم جديد في العمل النيابي والسياسي، مع التركيز على المرشحين القادرين على استقطاب المزاج الشعبي في المرحلة المقبلة. ورغم أن حجم التبديلات لن يكون واسعًا كما هو الحال لدى بعض القوى الأخرى، إلا أن القرار يعكس توجهًا واضحًا لدى القيادة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي بما يتلاءم مع المتغيرات السياسية والانتخابية في البلاد.
المصدر: لبنان 24
خاص "لبنان 24"

