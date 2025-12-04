كتلة نيابية "للسلطة"

Advertisement

لفت مصدر سياسي بارز إلى أن أركان السلطة في من المرجح أن يكون لهم رأي في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا الرأي من ممكن أن يُترجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من دون أي خجل.وقال: من الطبيعي أن تكون للسلطة كتلة نيابية خياراتها وطنية من ناحية النهوض الاقتصادي، وتطبيق وخاصة القرار 1701 وغيرها من التي تسهم في قيام الدولة القادرة على كامل أراضيها.