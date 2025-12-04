Advertisement

لبنان

كتلة نيابية "للسلطة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:45
لفت مصدر سياسي بارز إلى أن أركان السلطة في لبنان من المرجح أن يكون لهم رأي في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا الرأي من ممكن أن يُترجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من دون أي خجل.
وقال: من الطبيعي أن تكون للسلطة كتلة نيابية خياراتها وطنية من ناحية النهوض الاقتصادي، وتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 1701 وغيرها من القضايا التي تسهم في قيام الدولة القادرة  على كامل أراضيها. 
 
المصدر: لبنان 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24