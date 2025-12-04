Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: تصويب البُوصلة ووقف الانتِحار الذَّاتي!

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1450642-639004341969558757.jpg
Doc-P-1450642-639004341969558757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لم تكُن مواقف البابا لاوُن الرَّابع عشر الاستثنائيَّة، على المستويات الرُّوحيَّة والوطنيَّة والجيو - سياسيَّة، إبَّان زيارتِه إلى لبنان، سِوى تأكيدٍ على موجِب سلوكِ خيارِ انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة للخير العامّ مع قِيام دولة مواطنة سيّدة حُرَّة عادلة مستقِلَّة".
Advertisement
وقال الملتقى: "في كُلِّ وَقْفَة كان صوتُ البابا النبويّ بُوصلَة لتصويب الخيارات والمسارات. غادرنا قداستُه، وكم هي دعوتُه لنا، أن نوقِف الانتِحارَ الذَّاتيّ، وننزَع الأسلِحة المُدمِّرة من قلوبِنا، وعقولِنا؟ حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة للبابا لاوون في وقفته الصامتة امام نصب شهداء المرفأ. وسأل: "ألم يحُن زمن انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة؟"
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": الحكمة السيادية أبعد من تسجيل مواقف
lebanon 24
04/12/2025 09:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": لبنان على موعد مع صانع سلام
lebanon 24
04/12/2025 09:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إلى متى يستمر التذاكي على الدستور؟
lebanon 24
04/12/2025 09:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الإنهيارات والستاتيكو... والدُّستور!
lebanon 24
04/12/2025 09:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رنا ❗️

لبنان

شهداء

لاوون

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-12-04
02:17 | 2025-12-04
02:15 | 2025-12-04
02:00 | 2025-12-04
01:50 | 2025-12-04
01:50 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24