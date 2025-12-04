ملتقى التأثير المدني: تصويب البُوصلة ووقف الانتِحار الذَّاتي!

Advertisement

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لم تكُن مواقف البابا لاوُن الرَّابع عشر الاستثنائيَّة، على المستويات الرُّوحيَّة والوطنيَّة والجيو - سياسيَّة، إبَّان زيارتِه إلى ، سِوى تأكيدٍ على موجِب سلوكِ خيارِ انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة للخير العامّ مع قِيام دولة مواطنة سيّدة حُرَّة عادلة مستقِلَّة".وقال الملتقى: "في كُلِّ وَقْفَة كان صوتُ البابا النبويّ بُوصلَة لتصويب الخيارات والمسارات. غادرنا قداستُه، وكم هي دعوتُه لنا، أن نوقِف الانتِحارَ الذَّاتيّ، وننزَع الأسلِحة المُدمِّرة من قلوبِنا، وعقولِنا؟ حمى الله لبنان".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة للبابا في وقفته الصامتة امام نصب المرفأ. وسأل: "ألم يحُن زمن انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة؟"