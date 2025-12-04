22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملتقى التأثير المدني: تصويب البُوصلة ووقف الانتِحار الذَّاتي!
Lebanon 24
04-12-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لم تكُن مواقف البابا لاوُن الرَّابع عشر الاستثنائيَّة، على المستويات الرُّوحيَّة والوطنيَّة والجيو - سياسيَّة، إبَّان زيارتِه إلى
لبنان
، سِوى تأكيدٍ على موجِب سلوكِ خيارِ انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة للخير العامّ مع قِيام دولة مواطنة سيّدة حُرَّة عادلة مستقِلَّة".
Advertisement
وقال الملتقى: "في كُلِّ وَقْفَة كان صوتُ البابا النبويّ بُوصلَة لتصويب الخيارات والمسارات. غادرنا قداستُه، وكم هي دعوتُه لنا، أن نوقِف الانتِحارَ الذَّاتيّ، وننزَع الأسلِحة المُدمِّرة من قلوبِنا، وعقولِنا؟ حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة للبابا
لاوون
في وقفته الصامتة امام نصب
شهداء
المرفأ. وسأل: "ألم يحُن زمن انتِفاضَةٍ أخلاقيَّة؟"
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": الحكمة السيادية أبعد من تسجيل مواقف
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": الحكمة السيادية أبعد من تسجيل مواقف
04/12/2025 09:35:34
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": لبنان على موعد مع صانع سلام
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": لبنان على موعد مع صانع سلام
04/12/2025 09:35:34
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إلى متى يستمر التذاكي على الدستور؟
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إلى متى يستمر التذاكي على الدستور؟
04/12/2025 09:35:34
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الإنهيارات والستاتيكو... والدُّستور!
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الإنهيارات والستاتيكو... والدُّستور!
04/12/2025 09:35:34
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رنا ❗️
لبنان
شهداء
لاوون
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغابات تحترق صيفاً وتتعرّى شتاءً: لبنان يفقد غطاءه الأخضر
Lebanon 24
الغابات تحترق صيفاً وتتعرّى شتاءً: لبنان يفقد غطاءه الأخضر
02:30 | 2025-12-04
04/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين
Lebanon 24
في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين
02:17 | 2025-12-04
04/12/2025 02:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب سابق يسعى للترشح
Lebanon 24
نقيب سابق يسعى للترشح
02:15 | 2025-12-04
04/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا...هذا ما ينتظره لبنان في اليوم التالي
Lebanon 24
بعد زيارة البابا...هذا ما ينتظره لبنان في اليوم التالي
02:00 | 2025-12-04
04/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الشويفات: على أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة الرسمية.. والا!
Lebanon 24
بلدية الشويفات: على أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة الرسمية.. والا!
01:50 | 2025-12-04
04/12/2025 01:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-12-04
الغابات تحترق صيفاً وتتعرّى شتاءً: لبنان يفقد غطاءه الأخضر
02:17 | 2025-12-04
في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين
02:15 | 2025-12-04
نقيب سابق يسعى للترشح
02:00 | 2025-12-04
بعد زيارة البابا...هذا ما ينتظره لبنان في اليوم التالي
01:50 | 2025-12-04
بلدية الشويفات: على أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة الرسمية.. والا!
01:50 | 2025-12-04
الجيش ينفذ تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 09:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24