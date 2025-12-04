Advertisement

لبنان

بلدية الشويفات: على أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة الرسمية.. والا!

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1450650-639004351717883554.jpeg
Doc-P-1450650-639004351717883554.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكدت بلديّة مدينة الشويفات في بيان، حرصها على "حماية حقوق المواطنين وصون البيئة والسلامة العامة".
Advertisement

وشددت على "ضرورة التزام أصحاب مولّدات الكهرباء التعرفة المحدّدة رسميًا والصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة في حقّ المخالفين، بحيث سيتم تحويل كل مخالف إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، بناءً على طلبها، ليتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصّة".

كما أكدت "وجوب تركيب الفلاتر والمعايير البيئيّة المطلوبة للحدّ من الانبعاثات الملوّثة والضجيج، التزامًا بالشروط الصحّية والبيئيّة التي تساهم في حماية سكان المدينة، ومنع وضع المولّدات على الأملاك العامة والطرق والأرصفة ومشاعات البلدية بشكل يخالف الأنظمة ويعرّض السلامة العامة للخطر".

وأشارت الى أنها ستتابع "تنفيذ هذه الإجراءات بكلّ جدّية"، ودعت "جميع المعنيّين إلى التعاون الكامل حرصًا على مصلحة المواطنين والنظام العام".
مواضيع ذات صلة
في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات
lebanon 24
04/12/2025 11:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
lebanon 24
04/12/2025 11:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت: المحافظ عبود يُلزم أصحاب المولدات بتقارير فنية خلال 4 أشهر
lebanon 24
04/12/2025 11:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة
lebanon 24
04/12/2025 11:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة الشويفات

وزارة الطاقة

الشويفات

التزام

المعن

تركي

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-12-04
03:52 | 2025-12-04
03:45 | 2025-12-04
03:29 | 2025-12-04
03:15 | 2025-12-04
03:10 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24