بلدية الشويفات: على أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة الرسمية.. والا!

Advertisement

أكدت بلديّة في بيان، حرصها على "حماية حقوق المواطنين وصون البيئة والسلامة العامة".وشددت على "ضرورة أصحاب مولّدات الكهرباء التعرفة المحدّدة رسميًا والصادرة عن والمياه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة في حقّ المخالفين، بحيث سيتم تحويل كل مخالف إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، بناءً على طلبها، ليتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصّة".كما أكدت "وجوب تركيب الفلاتر والمعايير البيئيّة المطلوبة للحدّ من الانبعاثات الملوّثة والضجيج، التزامًا بالشروط الصحّية والبيئيّة التي تساهم في حماية سكان المدينة، ومنع وضع المولّدات على الأملاك العامة والطرق والأرصفة ومشاعات البلدية بشكل يخالف الأنظمة ويعرّض السلامة العامة للخطر".وأشارت الى أنها ستتابع "تنفيذ هذه الإجراءات بكلّ جدّية"، ودعت "جميع المعنيّين إلى التعاون الكامل حرصًا على مصلحة المواطنين والنظام العام".