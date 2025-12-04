24
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
04-12-2025
عُلم أنّ "تيارات تغييرية" في
دائرة الشوف
- عاليه، بدأت تعد العدة لعقد تحالفات مختلفة مع أطراف عديدة، الأمر الذي سيعني ولادة تحالفات جديدة وبالتالي بروز عدد من اللوائح.
المصادر المواكبة للحركة
الانتخابية
تقول إن عدد اللوائح
في الشوف
- عاليه قد يتخطى الـ7 لوائح بالحد الأدنى، علماً أن ما تم بناؤه سابقاً من تحالفات خلال العام 2022 لن يتكرر بين أطراف التغيير هذه المرة.
