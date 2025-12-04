Advertisement

لبنان

7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:15
عُلم أنّ "تيارات تغييرية" في دائرة الشوف - عاليه، بدأت تعد العدة لعقد تحالفات مختلفة مع أطراف عديدة، الأمر الذي سيعني ولادة تحالفات جديدة وبالتالي بروز عدد من اللوائح.
المصادر المواكبة للحركة الانتخابية تقول إن عدد اللوائح في الشوف - عاليه قد يتخطى الـ7 لوائح بالحد الأدنى، علماً أن ما تم بناؤه سابقاً من تحالفات خلال العام 2022 لن يتكرر بين أطراف التغيير هذه المرة.
 
