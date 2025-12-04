Advertisement

لبنان

باسيل: العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:29
لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن "تجمع روابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين، زاره للمطالبة بتصحيح رواتبهم التي ما عادت تكفي طبابتهم ومعيشتهم".
وأضاف باسيل على حسابه الرسمي على "إكس": تجاوبنا طبعاً مع أحقية مطلبهم وسنتقدّم باقتراح القانون اللازم كما فعلنا للعسكريين المتقاعدين.
العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان
التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

جبران باسيل

جبران باسي

جبران با

التيار

جبران

