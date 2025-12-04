Advertisement

لبنان

توضيح من الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:25
أشارت قيادة الجيش في بيان الى "أن نقل أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية معلومات حول انتماء بعض العسكريين وولائهم لإحدى الجهات.
يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن جميع عناصرها يملكون عقيدة عسكرية واضحة وثابتة، ويدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن.
كما تدعو إلى عدم تناقل الأخبار المشبوهة التي تهدف إلى النيل من سمعة الجيش، بخاصة خلال المرحلة الحالية الدقيقة التي يشهدها وطننا".
الجيش اللبناني

قيادة الجيش

لبنان

أخبار

