توضيح من الجيش.. هذا ما جاء فيه

نقل أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية معلومات حول انتماء بعض العسكريين وولائهم لإحدى الجهات.
يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن جميع عناصرها يملكون عقيدة عسكرية واضحة وثابتة، ويدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن.
كما تدعو إلى عدم تناقل… pic.twitter.com/ooUPM6P8GY
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 4, 2025
