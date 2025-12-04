Advertisement

لبنان

روائح وتلوث في سينيق… غرفة صيدا تدعو وزارتي الداخلية والبيئة للتدخل

Lebanon 24
04-12-2025
اعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب في بيان انه" وبعد مراجعات عديدة ومتكررة من قبل التجار والصناعيين والزراعيين تطالب الأجهزة المختصة الرسمية ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة التحرك سريعا للكشف على معمل معالجة النفايات البلدية المنزلية الصلبة الكائن بمنطقة سينيق في صيدا".
 واشار البيان الى ان "المعلومات المتداولة تفيد وتؤكد عدم قيام المعمل بالتقيد والتوقف عن تطبيق شروط العقد مما سبب ويسبب كل يوم بإلحاق أضراراً جسيمة على المؤسسات الاقتصادية القائمة بالمنطقة ، إضافة إلى تلوث الهواء وإنبعاث الروائح الكريهة على مدار الساعة، وهو ما يسبب أيضا تهديدا بيئياً ومخاطر على سلامة الصحة العامة للمواطنين والعمال واصحاب القطاعات المنتجة".
 
