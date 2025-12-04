Advertisement

لبنان

لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1450919-639004735543728343.jpg
Doc-P-1450919-639004735543728343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدّد على المسلك الغربي لجسر المسيلحة – البترون.
Advertisement
بناءً عليه:
– سيتم تضييق الأوتوستراد اعتبارًا من الساعة 9,00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 17,00 من اليوم ذاته.
-عند الساعة 19:00، ستباشر الشركة تزفيت الطريق، ما سيؤدي إلى منع مرور السير بشكل كلي على الأوتوستراد وتحويله إلى الخط البحري، وذلك من الساعة 19:00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 6-12-2025.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي طريق خلدة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
04/12/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي نفق خلدة.. هذا الخبر لكم
lebanon 24
04/12/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي الطريق البحريّ من بيروت إلى الضبية... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
04/12/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي اوتوستراد الرئيس لحود.. إليكم هذا الخبر (صورة)
lebanon 24
04/12/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

من اليوم

البترون

الغربي

العلا

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
13:58 | 2025-12-04
13:46 | 2025-12-04
13:34 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24