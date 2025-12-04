لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدّد على المسلك لجسر المسيلحة – .بناءً عليه:– سيتم تضييق الأوتوستراد اعتبارًا من الساعة 9,00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 17,00 ذاته.-عند الساعة 19:00، ستباشر الشركة تزفيت الطريق، ما سيؤدي إلى منع مرور السير بشكل كلي على الأوتوستراد وتحويله إلى الخط البحري، وذلك من الساعة 19:00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 6-12-2025.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.