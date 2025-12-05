Advertisement

لبنان

‎دعوات للتظاهر الحاشد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-12-2025 | 01:15
لفت مصدر أمني إلى أن شبكاته رصدت دعوات إلى التظاهر الحاشد اليوم على طريق المطار تزامناً مع كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، ولفت المصدر إلى أن الجماهير ستكون على الطريق بشكل عفوي من دون أن يتبنى أحد الدعوات، ولكن الحقيقة بحسب المصدر أن هناك جهة منظِّمة هي من تسيّر هذه التظاهرات والاعتصامات من دون أن تكون في الواجهة. وختم المصدر بالقول إن هذا الحراك الشعبي سيكون ضمن السقف العالي لخطاب قاسم اليوم الجمعة. 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24