‎دعوات للتظاهر الحاشد

لفت مصدر أمني إلى أن شبكاته رصدت دعوات إلى التظاهر الحاشد اليوم على تزامناً مع كلمة أمين عام ، ولفت المصدر إلى أن الجماهير ستكون بشكل عفوي من دون أن يتبنى أحد الدعوات، ولكن الحقيقة بحسب المصدر أن هناك جهة منظِّمة هي من تسيّر هذه التظاهرات والاعتصامات من دون أن تكون في الواجهة. وختم المصدر بالقول إن هذا الحراك الشعبي سيكون ضمن السقف العالي لخطاب اليوم الجمعة.

