صحناوي لن يكون "مرشح درجة ثانية"

أبلغ النائب نقولا صحناوي، حليف "تكتل القوي"، ومرشح " " في الأشرفية، المقرَّبين منه وماكينته ، أنه لن يكون "مرشح درجة ثانية" على اللائحة، وإذا أرادت قيادة " " استقدام الدكتور ناجي حايك "التيار" من وبالتحديد من بلدة بجه وترشيحه كمرشح أساسي لـ"التيار" في دائرة الأولى فهي حرة، ولكن من ناحيتي لن أكون مرشح "التيار" عن المقعد الكاثوليكي، وافضل أن أكون على الحياد من أن أكون مرشحًا لتكملة العدد.المصدر لفت إلى أن هذه الرسالة وصلت إلى القيادة عبر كوادر "التيار" في بيروت الأولى الذين أبدوا رغبتهم بالإبقاء على صحناوي كونه من دون أي منافس كاثوليكي في الأشرفية، أما إذا تم اعتماد مرشح (ناجي حايك) فالمعركة ستكون صعبة جدًا لكونها في وجه النائب نديم بشير الجميل و" " وما يعنيه هذا لأهل الأشرفية، مما يعطي تقدمًا لنديم الجميل أقله 500 صوت إضافيا ما يحوّل أصواته التفضيلية إلى 5000، ويصبح من الصعب اللحاق به.من هنا اعتبر المصدر أن معركة المقعد الكاثوليكي في بيروت الأولى مريحة اكثر لـ"التيار".