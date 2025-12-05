Advertisement

لبنان

صحناوي لن يكون "مرشح درجة ثانية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1451044-639005202475027626.jpg
Doc-P-1451044-639005202475027626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ النائب نقولا صحناوي، حليف "تكتل لبنان القوي"، ومرشح "التيار الوطني الحر" في الأشرفية، المقرَّبين منه وماكينته الانتخابية، أنه لن يكون "مرشح درجة ثانية" على اللائحة، وإذا أرادت قيادة "التيار" استقدام الدكتور ناجي حايك نائب رئيس "التيار" من جبيل وبالتحديد من بلدة بجه وترشيحه كمرشح أساسي لـ"التيار" في دائرة بيروت الأولى فهي حرة، ولكن من ناحيتي لن أكون مرشح "التيار" عن المقعد الكاثوليكي، وافضل أن أكون على الحياد من أن أكون مرشحًا لتكملة العدد. 
Advertisement
المصدر لفت إلى أن هذه الرسالة وصلت إلى القيادة عبر كوادر "التيار" في بيروت الأولى الذين أبدوا رغبتهم بالإبقاء على صحناوي كونه من دون أي منافس كاثوليكي في الأشرفية، أما إذا تم اعتماد مرشح ماروني (ناجي حايك) فالمعركة ستكون صعبة جدًا لكونها في وجه النائب نديم بشير الجميل و"حزب الكتائب" وما يعنيه هذا الثنائي لأهل الأشرفية، مما يعطي تقدمًا لنديم الجميل أقله 500 صوت إضافيا ما يحوّل أصواته التفضيلية إلى 5000، ويصبح من  الصعب اللحاق به. 
من هنا اعتبر المصدر أن معركة  المقعد الكاثوليكي في بيروت الأولى مريحة اكثر لـ"التيار".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "شيروان الدوبرداني": لن نتنازل عن المادة 140 (الحدث)
lebanon 24
05/12/2025 13:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يعلن شروط التطوع برتبة مفتش درجة ثانية
lebanon 24
05/12/2025 13:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح الإعمار والتنمية "سلام الأعرجي": المقاطعة في النجف "دليل ديمقراطي"
lebanon 24
05/12/2025 13:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف انتخاب المغتربين الى مجلس النواب مجددا.. الراعي: المغترب ليس مواطنًا درجة ثانية
lebanon 24
05/12/2025 13:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

حزب الكتائب

الانتخابية

نائب رئيس

الكتائب

الثنائي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24