التحالفات الأصعب منذ زمن

التحالفات التي يُكثر الحديث عنها في أكثر من دائرة ما زالت موضع أخذٍ وردّ بين مختلف القوى والأحزاب، في ظلّ تعقيدات غير مسبوقة تشهدها الساحة السياسية.مصادر مطّلعة تؤكد أن المشاورات ما زالت مفتوحة، وأنّ مسار التفاهمات يسير ببطء بسبب تضارب المصالح وتبدّل الحسابات بين القوى التقليدية والمرشحين المستقلين.ووفق مرجع سياسي، فإنّ المفاوضات الحالية تُعتبر من الأصعب منذ دورات انتخابية طويلة، نظرًا لحجم التحديات والتغيّرات في المزاج الشعبي، ما يجعل كل طرف يحاول الإمساك بأوراقه جيدًا قبل إعلان أي تحالف نهائي قد يبدّل موازين القوى في أكثر من منطقة.