Advertisement

لبنان

تقشّف ومخازن فارغة: حسابات الحرب تتحكم بالسوق جنوبا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-12-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1451051-639005213739629922.jpg
Doc-P-1451051-639005213739629922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُفيد مصادر تجارية في الجنوب بأنّ حالة تقشّف غير مسبوقة تشهدها المؤسسات الكبيرة والصغيرة في عمليات شراء البضائع، إذ باتت معظمها تكتفي بالحدّ الأدنى من الطلبات، خوفا من توسّع رقعة الحرب وما قد يرافقها من إقفال قسري أو تعطّل في سلاسل التوريد.
Advertisement
ويشير أصحاب مؤسسات إلى أنّ الحذر التجاري هو سيّد الموقف حاليًا، حيث يجري تقليص المخزون إلى الحدود الدنيا بانتظار تبلور المشهد الميداني والسياسي في الأيام المقبلة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لا تتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة!
lebanon 24
05/12/2025 13:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني
lebanon 24
05/12/2025 13:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مخزن أسلحة لحزب الله في عيتا الشعب جنوب لبنان
lebanon 24
05/12/2025 13:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من الرفاه إلى التقشف.. أزمة صحية تضرب فنلندا!
lebanon 24
05/12/2025 13:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دنيا

بيرة

بانت

توري

خازن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24