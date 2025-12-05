Advertisement

لبنان

"تمدين" لجنة "الميكانيزم" مقدمة لحلّ شامل أم تجميد لحرب محتملة؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
05-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1451053-639005216174908918.png
Doc-P-1451053-639005216174908918.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انشغل لبنان السياسي والشعبي في تفسير أبعاد ضم مدني لبناني هو السفير سيمون كرم لكي يرأس الجانب اللبناني في لجنة "الميكانيزم" في مقابل ضم اسرائيل مدنيًا هو يوري رسنيك، المسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وقد ذهب بعض المشكّكين بخلفيات هذا التعيين إلى حدود التفتيش عمّا كانت عليه السيرة السياسية للسفير السابق وغربلة مواقفه السابقة يوم كان عضوًا في "لقاء قرنة شهوان" حيال الوجود السوري آنذاك ومعارضته الشديدة لتنامي قوة "حزب الله" العسكرية.
Advertisement

وكعادتهم انصرف كثيرون من اللبنانيين إلى التلهي بالتفاصيل والشكليات فيما توقف عدد قليل أمام المؤشرات السياسية لهذه الخطوة، التي لها ارتباطات حتمية بما يُخطّط لمستقبل المنطقة، وبالأخص في الدول أو القطاعات التي هي على تماس مباشر مع خطّ النار الإسرائيلي كقطاع غزة ولبنان وسوريا. وهذا ما تدعو إليه الولايات المتحدة الأميركية وتعمل عليه سوريًا ولبنانيًا وفلسطينيًا، وإن بخطوات غير متوازنة وغير منسّقة.

ففي بلدٍ كلبنان اعتاد سياسيوه على أن يقرأوا ما بين السطور، وأن تلتقط "انتناتهم" تبدّل الرياح قبل أن تهبّ، جاء انضمام لبناني واسرائيلي كمدنيين إلى لجنة "الميكانيزم" ليطرح أكثر من سؤال من دون أي توضيح من الجهات الرسمية عن دواعي ودوافع هذه الخطوة التي لها نكهة أميركية، خصوصًا أنها تبدو في الظاهر والشكل خطوة صغيرة، مع أنها في المضمون والمغزى تؤشّر إلى ما هو أبعد مما يظهر للعين المجردة، خصوصًا أن هذه الخطوة تبدو كأنها نافذة قد فُتحت نصف فتحة على تطوّر أكبر، أو كأنها ترسيم غير معلن لمرحلة دخلت فيها المنطقة كلّها، لا لبنان وحده، في المسار المرسوم أميركيًا.

فاللجنة التي وُلدت لإطفاء حرائق الحدود، باتت فجأة تشبه شيئاً آخر. أي بمعنىً آخر القبول بحوار نصف سريّ، ونصف مُعلن، بين دولتين هما عدوتان. فهل وُضع لبنان أمام فصل جديد من إدارة النزاع، أم أمام محاولة خجولة لتهدئة طويلة لم تنضج شروطها بعد؟

من الواضح أن واشنطن تتحرّك منذ أسابيع على خطّي لبنان وسوريا بطريقة توحي بأنّ شيئاً ما يتبلور من خلال ما تمارسه من ضغط من هنا، ورسائل من هناك، واجتماعات في الظلّ، و"ميكانيزم" يتوسّع ليضمّ صوتاً مدنياً، من كلا الجانين، بدلًا من أن يبقى حكراً على العسكر.

في الظاهر، ووفق قراءة سياسية، فإن ما تقوم به واشنطن ليس تفصيلاً. فهي لا تبحث اليوم عن حلول نهائية بقدر ما تسعى إلى تنظيم الفوضى، ووضع الأزمة اللبنانيةالإسرائيلية ضمن إطار يمكن التحكّم به، من خلال ضبط لإيقاع محسوب، وتهدئة قابلة للتمديد، وخطوات صغيرة تمنع الانفجار الكبير.

داخلياً، ارتبك المشهد. فالبعض سارع إلى اعتبار دخول المدنيّين "تطبيعاً مُقنّعاً"، بينما رأى آخرون أنّ الخطوة قد تُخفّف منسوب الاحتكاك وتمنع حرباً لا قدرة للبنان على تحمّلها. وهذا ما هدف إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من خلال هذه الخطوة، التي وصفها البعض ب"الجريئة"، وذلك  في محاولة منه لتوظيف الأمر كإشارة إلى أنّ الدولة لا تزال قادرة على الإمساك ببقايا الخيط الذي يربط الجنوب بالشرعية الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى كسب المزيد من الوقت الإضافي.

ومع ذلك، يبقى هاجسٌ واحد يثقل كاهل كل هذا المشهد، وهو أن أي خطوة غير مدّعمة بتفاهم داخلي قد تتحوّل سريعاً إلى مادة انقسام، ما قد يولد انفجارًا سياسيًا يُضاف إلى القنابل السياسية الموقوتة، وما أكثرها.

وفي خلفية هذا المشهد، جاءت زيارة البابا لاوون الرابع عشر لتضع على الطاولة ورقة لا يمكن تجاهلها. فالأجواء التي رافقت زيارته لم تكن مجرّد احتفالية روحية، بل كانت مسعىً فاتيكانيًا متجددًا لإعادة ضخّ شيء من الأمل في بلد يعيش فوق خط الزلازل السياسية والأمنية. فزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية، في توقيتها ومضمونها، كانت جرعة مضادّة لليأس. فلبنان، في نظر الفاتيكان، ليس مشروع ساحة، ولا مساحة للانهيار الشامل، وأنه من غير المسموح تركه ينزلق إلى مجهول لا قعر له. وهذه الرسالة البابوية تسهم إسهامًا مباشرًا في دعم الجهد الدولي لمنع انفجار الجبهة الجنوبية.

وقد يكون تعيين مدني لبناني مقابل مدني إسرائيلي تطوّرًا إيجابيًا، لأن وجود العنصر المدني في لجنة "الميكانيزم" يعني نظريًا، مساحة أوسع للحوار، وخفض منسوب التوتر الميداني، ومحاولة لإدخال السياسة إلى قلب الميدان، وربط الأمن بالاقتصاد والإنسان وليس بالسلاح وحده. وهذا ما حاولت تل أبيب التلميح إليه عقب هذا التعيين.

قد يكون تعيين مدنيّين في لجنة "الميكانيزم" مجرّد تفصيل، وقد يكون أيضًا الشرارة الأولى في مسار طويل قد يغيّر قواعد اللعبة على الحدود. لكن ما هو مؤكّد هو أن لبنان يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة: فلا حرب شاملة، ولا سلام ، بل هو وسط منطقة رمادية تمتد من دمشق إلى الناقورة، تديرها واشنطن، وتراقبها أوروبا، ويتنقّل البابا في أروقتها الروحية بحثاً عن كلمة تُطفئ نار القلق. وفي هذه المنطقة الرمادية، يسير لبنان في حقل من الألغام. وما يشهده اليوم من تطورات متسارعة قد لا يكون سوى صفحة أولى من كتاب قد يُقرأ لاحقًا.

 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
lebanon 24
05/12/2025 13:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رد أميركي سلبي على اقتراح لبنان اعتماد لجنة "الميكانيزم" كإطار للتفاوض
lebanon 24
05/12/2025 13:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع متشنج لـ"لجنة الميكانيزم" ونصيحة مصرية ثمينة
lebanon 24
05/12/2025 13:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة تستوضح لجنة "الميكانيزم" عن حركة المسيّرات الاسرائيلية
lebanon 24
05/12/2025 13:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24