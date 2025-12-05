بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر

Advertisement

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه إستكمالاً للجهود التي تبذلها المديرية في حماية السلامة الغذائية، وبعد توافر معلومات عن انبعاث روائح كريهة من داخل مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها، داهمت دورية من الإقليميّة – ، وبرفقة طبيب ، المستودع المذكور، وتبيّن أنّه يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ومعايير النظافة.وقد تمّ إقفال المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختص.