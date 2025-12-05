24
لبنان
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
Lebanon 24
05-12-2025
|
02:07
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه إستكمالاً للجهود التي تبذلها المديرية في حماية السلامة الغذائية، وبعد توافر معلومات عن انبعاث روائح كريهة من داخل مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها، داهمت دورية من
مديرية الشمال
الإقليميّة
مكتب المنية
–
الضنية
، وبرفقة طبيب
القضاء
، المستودع المذكور، وتبيّن أنّه يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ومعايير النظافة.
وقد تمّ إقفال المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختص.
