لبنان

إنخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:14
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95 اوكتان: 1.462.000 ليرة لبنانية. (-2000)

- بنزين 98 اوكتان: 1.501.000 ليرة لبنانية. (-3000)

- المازوت: 1.408.000 ليرة لبنانية. (-25000)

- الغاز: 1.109.000 ليرة لبنانية. (+0000)
لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

وزارة الطاقة

الغاز

