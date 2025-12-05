إنخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Advertisement

صدر عن والمياه، اليوم الجمعة جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:- بنزين 95 اوكتان: 1.462.000 . (-2000)- بنزين 98 اوكتان: 1.501.000 ليرة لبنانية. (-3000)- المازوت: 1.408.000 ليرة لبنانية. (-25000)- : 1.109.000 ليرة لبنانية. (+0000)