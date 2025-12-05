Advertisement

لبنان

وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عين التينة

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:32
يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي بحضور قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا والموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس.
