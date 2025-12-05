23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة.. إحباط عملية تهريب كوكايين من أفريقيا إلى لبنان عبر سوريا
Lebanon 24
05-12-2025
|
05:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي –
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي
Advertisement
في سياق الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها للحدّ من انتشار هذه الآفّة، ونتيجة استقصاءات وتحريّات مكثّفة استمرّت لأشهر عِدّة، توافرت معلومات لدى
مكتب مكافحة
المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، حول قيام أحد الأشخاص بالتّحضير لعمليّة تهريب مخدِّرات من
أفريقيا
إلى
لبنان
عبر
سوريا
وبعد المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد هويّة المهرّب، ويُدعى
ع. س. (مواليد عام 1971، لبناني)
الذي كان يخطّط لعملية تهريب كميّة من الكوكايين داخل سوائل على شكل زيوت من إحدى الدّول الإفريقية إلى لبنان عبر
دمشق
الدّولي
وفي إطار التّعاون وتبادل المعطيات مع إدارة مكافحة المخدّرات السّورية، تم تزويدها من قبل المكتب المذكور بالمعلومات الدّقيقة وكامل هويّة المشتبه فيه، وبتفاصيل الرّحلة وطريقة إخفاء المخدِّرات، حيث أوقفته السّلطات السّوريّة لدى وصوله إلى
المطار
، وضبطت بحوزته /8/ عبوات زيت بلاستيكيّة تحتوي مادّة “سائل الكوكايين” بزِنة إجماليّة /13،55/ كلغ قائم
بتاريخ 04-11-2025، استلم مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الموقوف عبر معبر المصنع، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيق جارٍ بإشراف
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
في السعودية.. إحباط تهريب كوكايين إلى هذا البلد
Lebanon 24
في السعودية.. إحباط تهريب كوكايين إلى هذا البلد
05/12/2025 21:31:32
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
05/12/2025 21:31:32
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من لبنان إلى سوريا... إحباط تهريب كميّة كبيرة جدّاً من حبوب الكبتاغون (صور)
Lebanon 24
من لبنان إلى سوريا... إحباط تهريب كميّة كبيرة جدّاً من حبوب الكبتاغون (صور)
05/12/2025 21:31:32
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيليّ: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيليّ: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان
05/12/2025 21:31:32
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
مكتب مكافحة
القضاء ا
أفريقيا
المطار
القضاء
لبنان
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
Lebanon 24
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
14:06 | 2025-12-05
05/12/2025 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:44 | 2025-12-05
05/12/2025 01:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:34 | 2025-12-05
05/12/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:10 | 2025-12-05
05/12/2025 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:06 | 2025-12-05
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
13:44 | 2025-12-05
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:34 | 2025-12-05
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:10 | 2025-12-05
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:08 | 2025-12-05
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:00 | 2025-12-05
خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24