قبلان: لبنان على حافة أزمة وطنية كبرى والتخلّي السياسي خيانة عظمى

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في الإمام الحسين في برج البراجنة، لفت إلى أن" الله سبحانه وتعالى أكّد أن القيادة مسؤولية، والإنخراط بمشروع الحق له شروطه وبيئته وجيله وأدواته الضامنة، وهنا الحق لا يريد دمَكَ بمقدار ما يريد نزع خوفك، والتضحية هنا ليست بل أن تعيش لنصرة الحق ولتأكيد سلطانه بما في ذلك القتل في سبيل الله، ومن المعلوم أن العيش في سبيل الله أصعب من القتل في سبيل الله، ومن يتهرّب من ثمن الحق سيدفع ثمن الباطل أضعافاً، وحين يصبح ثمن الحق كبيراً هذا يعني أن الحق اقترب من الانتصار، والأيام شواهد، والله تعالى يقول {وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ * كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِر}، لأن القضية هي الحق، ولا حقّ فوق خيار التفاني في سبيل الأهداف الأخلاقية والوطنية والإنسانية، بعيداً عن لعبة الطغيان ومشاريع بيع العباد والبلاد".ولفت إلى "أننا نعيش أزمة وطنية كبرى تفترض تكريس أكبر تضامن سياسي لمنع أي خطأ إستراتيجي يطال هويتنا وهوية . والتركيبة الميثاقية لبلدنا تُشكّل أساس البناء الحاسم للقرار الوطني. ولبنان بتاريخه وإمكاناته الداخلية أعقد من فكرة التحوّلات الإقليمية، ولا يمكن أن نختزل جوهر البلد بشخص أو مركز، وعمر العقيدة الوطنية للبنان من عمر نشأته التأسيسية، ولذلك لا بدّ من الهدوء والتروّي بالحسابات الوطنية حتى لا ينفجر لبنان، وحذارِ من الحسابات الوهمية لأنها أكبر تهديد يطال صميم إستقرار بلدنا".وأتوجّه المفتي قبلان للقوى السياسية بالقول:"إن لبنان شراكة وطنية، والخذلان السياسي خيانة عظمى، والسكوت جريمة أكبر من مصالح الزواريب، وتذكّروا أن السياسة في البلد ليست لعبة سلطة وتنفيعات خارجية، بل هي عيش مشترك، وتكوين تاريخي يطال أصل وجودنا. لذلك فإن الإنقسام لا يصحّ أن يضع لبنان ضد هويته التأسيسية، وسيادة لبنان إنما تقاس بمصالحه لا بمصالح الخارج، والخطورة إنما تكمن بالتخلّي الوطني وهنا أصل المشكلة، لأن هناك من يتخلّى عن الجنوب والبقاع والضاحية، ولا يهمّه أمرَ العدوان والإرهاب الصهيوني، ونكاد نكون أمام حكومة لبنانية متخلّية من وظيفتها الوطنية، بل للأسف هذه الحكومة لا تريد أن تكون بموقع الضامن الوطني، والمطلوب إدارة دولة لا إدارة طوائف ومناطق، وأن تكون الحكومة تحت السيادة والمصالح الوطنية وليست وسيطَ صفقات خارجية، فلا يمكن للخارج أن ينتصر إلا إذا تنازل الداخل عن مصالح وطنه".وشدّد على أن "اللحظة الآن لتأكيد لبنانية والجنوب والضاحية وسط هذا التخلّي، ولا مكان للضعف ولا للإنهزام ولا للتراجع، والبلد بلد أثمان تاريخية كبرى وهائلة، وسيبقى الجيش والمقاومة والشعب ضمانة وطنية قوية وخيار دفاعي وثيق، واللحظة للتعاون والتضامن لحماية لبنان من أي مقامرة خاطئة، والعين على شعبنا اللبناني الأبيّ المطالب بتكريس العيش المشترك والتعاون الكامل، والكنيسة والمسجد مطالبان بتدشين خطاب وطني يطال صميم القيمة التأسيسية للبنان، ومصير يرتبط بمصير جبل عامل، وكذلك مصير البقاع يرتبط بمصير ، ولا قيمة لبيروت العاصمة من دون سيادة الجنوب، ولا قيمة للبنان إلا بالإنتصار لوجوده التاريخي وقيمته الميثاقية ووحدته الوطنية". (الوكالة الوطنية)