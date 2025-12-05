Advertisement

لبنان

في الكورة.. توقيف عصابة ناشطة في ترويج العملة المزوّرة

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:26
تمكّنت دوريّة من مخابرات الجيش في قضاء الكورة من تنفيذ ضربة أمنيّة محكمة أسفرت عن توقيف عصابة ناشطة في ترويج العملة المزوّرة من فئتي 50 و100 دولار أميركي في منطقة ضهر العين- الكورة.
وقد أفادت المعلومات بأن عناصر الدورية تمكنوا من رصد أفراد العصابة ومتابعتهم بدقّة، قبل ضبطهم بالجرم المشهود داخل أحد محال الأدوات الصحيّة أثناء محاولتهم ترويج كمية من الدولارات المزيّفة.

وعلى الفور جرى توقيف المشتبه بهم واقتيادهم إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
