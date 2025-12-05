في الكورة.. توقيف عصابة ناشطة في ترويج العملة المزوّرة

Advertisement

تمكّنت دوريّة من مخابرات الجيش في من تنفيذ ضربة أمنيّة محكمة أسفرت عن توقيف عصابة ناشطة في ترويج العملة المزوّرة من فئتي 50 و100 دولار أميركي في العين- .وقد أفادت المعلومات بأن عناصر الدورية تمكنوا من رصد أفراد العصابة ومتابعتهم بدقّة، قبل ضبطهم بالجرم المشهود داخل أحد محال الأدوات الصحيّة أثناء محاولتهم ترويج كمية من الدولارات المزيّفة.وعلى الفور جرى توقيف المشتبه بهم واقتيادهم إلى التحقيق تحت إشراف المختص.