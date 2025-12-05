Advertisement

لبنان

مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1451178-639005393906395860.jpg
Doc-P-1451178-639005393906395860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّنت ضابطة شتورا، بعد استقصاءات دقيقة، من تحديد موقع مستودع مشبوه، فقامت قوّة مشتركة من وحدات الضابطة بمداهمته وضبط نحو طنٍ من المواد التبغية المهرَّبة والمقلَّدة.
تم حجز البضاعة واقتياد صاحبها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في عكار
lebanon 24
05/12/2025 21:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضاحية.. مصنوعات تبغية مهرّبة وعمليات دهم
lebanon 24
05/12/2025 21:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة
lebanon 24
05/12/2025 21:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
05/12/2025 21:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الجمارك

القضاء ا

الجمارك

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24