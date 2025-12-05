مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)

تمكّنت ضابطة شتورا، بعد استقصاءات دقيقة، من تحديد موقع مستودع مشبوه، فقامت قوّة مشتركة من وحدات الضابطة بمداهمته وضبط نحو طنٍ من المواد التبغية المهرَّبة والمقلَّدة.

تم حجز البضاعة واقتياد صاحبها إلى لإجراء المقتضى القانوني بإشراف المختص.

