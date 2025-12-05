Advertisement

لبنان

"التقدمي" ينفي تصريحات منسوبة لجنبلاط حول الملف السوري

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:46
Doc-P-1451200-639005429743709792.png
Doc-P-1451200-639005429743709792.png photos 0
نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يتم تداوله على بعض الصّفحات والمواقع الإخبارية صحة التصريحات السياسية المنسوبة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، المرتبطة بالملف السوري. 
واكدت في بيان أنّ "الرئيس وليد جنبلاط لم يُدلِ بأيّ تصريحات صحافية منذ المقابلة التلفزيونية الأخيرة التي أجراها على "الإخبارية السورية" في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي".

ودعت وسائلَ الإعلام ومواقعَ التواصل إلى" التحقّق من المعلومة قبل نقلها، وتوخّي الدقّة في ذلك".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24