"التقدمي" ينفي تصريحات منسوبة لجنبلاط حول الملف السوري

نفت مفوضية الإعلام في ما يتم تداوله على بعض الصّفحات والمواقع الإخبارية صحة التصريحات السياسية المنسوبة لرئيس السابق ، المرتبطة بالملف السوري.واكدت في بيان أنّ " لم يُدلِ بأيّ تصريحات صحافية منذ المقابلة التلفزيونية الأخيرة التي أجراها على "الإخبارية " في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي".ودعت وسائلَ الإعلام ومواقعَ التواصل إلى" التحقّق من المعلومة قبل نقلها، وتوخّي الدقّة في ذلك".