لبنان

شقير استقبل تجمع مزارعي البقاع لبحث معاملات العمال الأجانب

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:50
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي بحضور نقابات زراعية من الشمال والجنوب والبقاع وجرى التداول في شؤون تسهيل إجراءات معاملات العمال الأجانب في الأراضي الزراعية.
