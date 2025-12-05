Advertisement

لبنان

رئيس وزراء مصر في بيروت!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:53
علم " لبنان 24"ان رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان في 18 الجاري، لاجراء محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تندرج الزيارة في اطار  المساعي المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

