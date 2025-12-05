Advertisement

لبنان

حركة المرور كثيفة على هذه الطريق.. تجنّبوها

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:56
أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن صهريجاً تعطل على الطريق الدولية من الجمهور صعوداً، قبل مفرق بسوس، ما أدى إلى تشكل ازدحام مروري في المنطقة.
وعملت مفرزة سير بعبدا على التدخل فوراً لمعالجة الوضع وتنظيم حركة المرور.
 
