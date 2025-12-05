حركة المرور كثيفة على هذه الطريق.. تجنّبوها

Advertisement

أشارت المروري إلى أن صهريجاً تعطل الدولية من الجمهور صعوداً، قبل مفرق ، ما أدى إلى تشكل ازدحام مروري في المنطقة.وعملت مفرزة سير على التدخل فوراً لمعالجة الوضع وتنظيم حركة المرور.