لبنان

سؤال من أورتاغوس لرجّي حول زيارة إيران… وردّ واضح

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:34
Doc-P-1451265-639005530845435032.png
Doc-P-1451265-639005530845435032.png photos 0
أشارت المعلومات إلى أنّه خلال اللقاء الذي جمع وفدا من ممثلي دول مجلس الامن مع وزير الخارجية يوسف رجّي، توجّهت الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس بسؤال إلى رجّي عمّا إذا كان مستعدا لتلبية دعوة وزير خارجية إيران من أجل عقد لقاء في طهران، فأجاب رجّي على الشكل الآتي: "لقد وصلتني الدعوة أيضا من خلال رسالة مكتوبة وُجهّت إلى الوزارة، وأنا كنت أعربتُ خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام عن استعدادي للقاء وزير خارجية إيران في أي دولة محايدة، وهذا ما انا لا أزال مستعدا للقيام به، فانا منفتح على كل الدول باستثناء تلك التي تتدخل بشؤون لبنان، وبالتالي فإن الظروف الحالية لا تسمح بأن يتم هذا اللقاء في إيران، وبالتالي لن ألبّي الدعوة، إلا انني مستعدّ للتواصل معه من أجل اللقاء في بلد آخر". (mtv)
