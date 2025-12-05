سؤال من أورتاغوس لرجّي حول زيارة إيران… وردّ واضح

أشارت المعلومات إلى أنّه خلال اللقاء الذي جمع وفدا من ممثلي دول مجلس الامن مع يوسف رجّي، توجّهت الموفدة الاميركية بسؤال إلى رجّي عمّا إذا كان مستعدا لتلبية دعوة وزير خارجية من أجل عقد لقاء في ، فأجاب رجّي على الشكل الآتي: "لقد وصلتني الدعوة أيضا من خلال رسالة مكتوبة وُجهّت إلى الوزارة، وأنا كنت أعربتُ خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام عن استعدادي للقاء وزير خارجية إيران في محايدة، وهذا ما انا لا أزال مستعدا للقيام به، فانا منفتح على كل الدول باستثناء تلك التي تتدخل بشؤون ، وبالتالي فإن الظروف الحالية لا تسمح بأن يتم هذا اللقاء في إيران، وبالتالي لن ألبّي الدعوة، إلا انني مستعدّ للتواصل معه من أجل اللقاء في بلد آخر". (mtv)

