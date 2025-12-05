Advertisement

لبنان

"الشيعة" في حماية "الأخ الأكبر"

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1451433-639005982756205017.jpg
Doc-P-1451433-639005982756205017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عيسى في" الجمهورية:عشية زيارة البابا للبنان، كان الجميع يدركون، وبما لا يقبل الشك، أن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستشهد زلزالاً عسكرياً وأمنياً يضرب «حزب الله» بكوادره ومواقعه ومخازن سلاحه، وينعكس بقوة على بيئته وشيعة لبنان عموماً، وتكون له تداعيات كارثية على البلد ككل.
Advertisement
قبل أن يأتي المرجع المسيحي الأكبر إلى لبنان حاملاً الكلمة السر» التي عممها وحولها برنامج عمل سياسياً، كان هناك حراك هادئ من جانب المرجع الشيعي الأكبر في النجف، آية الله علي السيستاني (95) عاماً)، الذي بعث برسالة إلى مرشد الثورة في إيران علي خامنئي (86) عاماً) يشرح فيها وضع الشيعة في لبنان، وما يتحملون من ضغوط. وطلب في رسالته أن تكف طهران عن تحميل شيعة لبنان ما لا يستطيعون تحمله، لأن وجودهم بات في خطر. وهذه الرسالة سبقت إيفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعده الأول النائب علي حسن خليل إلى طهران في مهمة يمكن اعتبارها مكملة لاتجاه رسالة السيستاني.
كان لافتاً جداً أن الرئيس بري وفر التغطية الشيعية لتعيين السفير السابق في واشنطن، المحسوب في صف 14 آذار، مفاوضاً مدنياً عن الجانب اللبناني في اجتماعات الميكانيزم». وما يبديه شريكه في «الثنائي» «حزب الله»، من شكوك أو ترقّب عبر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أمس، في موقف بدا تصعيداً في حدة الكلام، ولكنه لا يتحرك عملانياً لنقض القرار أو إسقاطه، وهذا هو المهم. ففي واقع الأمر، وافق «الحزب» على تجيير القرار إلى الأخ الأكبر» نبيه بري، واثقاً في قدرته على إيجاد طريقة لتجنيب الشيعة ما يتهددهم من كوارث محتومة. وعلى الأرجح، وافقت إيران على ذلك أيضاً، مرحلياً، لإمرار الظرف الصعب، بتشجيع من أصوات الاعتدال هناك. وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث.
وقد استفاد رئيس الجمهورية جوزاف عون من الوكالة الشيعية ليمضي في المسار الذي يضغط الأميركيون لتحريكه، مسار المفاوضات . في الواقع، استنفد حزب الله كل خياراته. فلا قدرة له بعد اليوم على مواجهة إسرائيل عسكرياً. وبدأ «الحزب» وإيران يفكران في أن التنازل للداخل اللبناني يبقى أقل خطراً وأدنى خسائر من مواجهة طاحنة مع إسرائيل، ولا بأس في اعتماده مرحلياً على الأقل، لعل شيئاً يتغير في التوازنات، فيسمح بعودة السلاح مجدداً ذات يوم. لكن هذا الرهان على استنهاض السلاح بات في غير محله بالتأكيد. فإسرائيل والولايات المتحدة والعرب لن يسمحوا بعودة «الحزب وسلاحه إلى ما كانا عليه قبل الحرب. اليوم، لا يعرف «حزب الله» ماذا يفعل: لا هو قادر على الرد منذ عام، على رغم تصفية إسرائيل نحو 365 عنصراً وكادراً له في غضون نحو 365 يوماً. ولا هو قادر على تبرير صمته الطويل، ولا هو قادر على قبول بنود وقف النار ولا التنكر لها، ولا الدخول في مفاوضات مع إسرائيل ولا رفضها تماماً.
لذلك، بدأ «الحزب مسار تنازلات حقيقية، عندما منح بري وكالة ضمنية في ما يتعلق بخيارات الطائفة، وسيمنحه مزيداً يوماً بعد يوم، بدفع من قوى الاعتدال والانفتاحوالبراغماتية في داخل بيئة «الحزب وطهران نفسها.... وفي النهاية، سيسلمه القرار بخياراته الكبرى، بما في ذلك سلاحه. إنها مسألة وقت فقط.
 
مواضيع ذات صلة
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
lebanon 24
06/12/2025 07:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"
lebanon 24
06/12/2025 07:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خرق النوّاب الشيعة.. "بكير"
lebanon 24
06/12/2025 07:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب وسلامة: "الموارنة والشيعة" دعوة لوحدة الهوية اللبنانية
lebanon 24
06/12/2025 07:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

إيران على

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

علي حسن

إسرائيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2025-12-05
22:08 | 2025-12-05
22:14 | 2025-12-05
22:15 | 2025-12-05
00:39 | 2025-12-06
23:01 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24