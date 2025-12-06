Advertisement

لبنان

مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-12-2025 | 01:15
لفت مصدرٌ اقتصاديّ بارز إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام والفريق المعني يقومان بالإسراع في إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، وهي النسخة الـ14، والهدف من الإسراع هو إحالة المشروع على المجلس النيابي قبل نهاية العام، بغضّ النظر عمّا سيحصل في مجلس النواب من مناقشة للمشروع.
ولفت المصدر إلى أنّ الأولوية لدى الحكومة هي الظهور أمام الجهات الدولية، وخاصةً المانحة منها، بأنها أنجزت القوانين الثلاث الإصلاحية.
وختم بالقول إنّ هذه النسخة التي ستصل إلى مجلس النواب سوف تضمن 100 ألف دولار لكل مودع، على أن تكون البقية سندات تتراوح تواريخها بين 7 و20 سنة.
 
المصدر: لبنان 24
